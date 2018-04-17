Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Dilderesi Viyadüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 34 LHM 59 plakalı minibüsle 33 TN 872 plakalı tırın karıştığı kazada tır sürücüsü yaşamını yitirdi, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.



Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.



Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy olay yerine gelerek bilgi aldı.



Ulaşım her iki istikamette tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.