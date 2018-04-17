Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Dilderesi Viyadüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 34 LHM 59 plakalı minibüsle 33 TN 872 plakalı tırın karıştığı kazada tır sürücüsü yaşamını yitirdi, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy olay yerine gelerek bilgi aldı.
Ulaşım her iki istikamette tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı
Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.