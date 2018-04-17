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Kocaeli'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı

Kocaeli'de trafik kazası: Ölü ve yaralılar var

Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde tır ile minibüsün karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Dilderesi Viyadüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 34 LHM 59 plakalı minibüsle 33 TN 872 plakalı tırın karıştığı kazada tır sürücüsü yaşamını yitirdi, minibüste bulunan 6 kişi yaralandı. 

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy olay yerine gelerek bilgi aldı.

Ulaşım her iki istikamette tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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