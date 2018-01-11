Hafif ticari araçta yapılan aramada 110 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de durdurulan bir hafif ticari araçta yapılan aramada, 110 kilogram eroin ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkıyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.



Teknik ve fiziki takibin ardından, sevkıyatta kullanılan aracın plakasını belirleyen ekipler, Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde aracı durdurdu.



Ekipler, detaylı arama yapmak üzere aracı otoparka götürdü.



Burada dedektör köpek "Millow"un da katıldığı aramada ekipler, aracın kapı ve stepne içleri, torpido boşluğu, yedek lastik içi ile hoparlör aralarında zulalanmış 210 paket halinde toplam 110 kilogram eroin ele geçirdi.



Hafif ticari araçta bulunan sürücü M.L.Ç., eşi ve 1 yaşındaki bebeğiyle birlikte diğer çocukları A.Ç. ve A.Ç. gözaltına alındı.

Araç sürücüsünün, uyuşturucu maddelerle Kocaeli'de polis kontrolüne takılmamak için plakasını 41 olarak değiştirdiği öğrenildi.



Anne ve bebeği savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, baba ve çocuklarının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

