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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Operasyonda 56 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

 Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 56 kilogram eroin ele geçirilirdi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde nakli, kaçakçılığı ve ticareti yapan şahıs ve organizasyonlara yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, çalışmalar kapsamında doğu illerinden temin edilen uyuşturucunun, İstanbul'a nakledileceği bilgisi üzerine harekete geçen ekipler tarafından Kocaeli'de durdurulan 13 plakalı kamyonda arama yapıldığı kaydedildi.

Aramada, şasi içerisine gizlenen 105 paket halinde 56 kilogram eroin ele geçirildiği, gözaltına alınan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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