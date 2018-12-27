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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Gölcük ilçesinde uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde uyuşturucu madde sattığı iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik operasyon başlattı. 

Jandarma ekipleri, Gölcük ilçesinde uyuşturucu madde sattığı belirlenen G.A'yı takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelinin kullandığı otomobili Osmangazi Köprüsü Altınova gişelerinde durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 500 gram sentetik kannabinoid ele geçiren ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bu arada, şüphelinin evinde yapılan aramada av tüfeği ile hassas terazi ele geçirildiği, olayla ilgili 3 kişinin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
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