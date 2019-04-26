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Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. D-100 kara yolunda 6 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Kocaeli'de zincirleme trafik kazası

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 araç birbirine girdi. 

D-100 kara yolu İstanbul yönünde özel halk midibüsü ile bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen özel halk midibüsü, 2 otomobil ve 1 kamyona çarparak durabildi.

Kaza nedeniyle ulaşım D-100 kara yolunun İstanbul yönünde tek şeritten, Ankara istikametinde ise yan yollardan sağlanıyor. 

Olay yerine gelen Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı. 

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması çalışması sürüyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #kocaeli #ankara
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