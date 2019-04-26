Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 araç birbirine girdi.
D-100 kara yolu İstanbul yönünde özel halk midibüsü ile bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen özel halk midibüsü, 2 otomobil ve 1 kamyona çarparak durabildi.
Kaza nedeniyle ulaşım D-100 kara yolunun İstanbul yönünde tek şeritten, Ankara istikametinde ise yan yollardan sağlanıyor.
Olay yerine gelen Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı.
Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması çalışması sürüyor.
ulusal.com.tr
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. D-100 kara yolunda 6 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde ulaşım yan yollardan sağlanıyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 araç birbirine girdi.