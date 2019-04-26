Kocaeli'de zincirleme trafik kazası meydana geldi. D-100 kara yolunda 6 aracın karıştığı trafik kazası nedeniyle Ankara yönünde ulaşım yan yollardan sağlanıyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 6 araç birbirine girdi.



D-100 kara yolu İstanbul yönünde özel halk midibüsü ile bir otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı.



Çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçen özel halk midibüsü, 2 otomobil ve 1 kamyona çarparak durabildi.



Kaza nedeniyle ulaşım D-100 kara yolunun İstanbul yönünde tek şeritten, Ankara istikametinde ise yan yollardan sağlanıyor.



Olay yerine gelen Karayolları ekipleri, bölgede önlem aldı.



Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması çalışması sürüyor.





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