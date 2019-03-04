Gebze ilçesinde tabancayla vurulan anne ve 2 oğlunun cenazesi, Sakarya'da toprağa verildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde silahla vurularak öldürülen anne ve 2 oğlunun cenazesi, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde defnedildi.

Alınan bilgiye göre, Gaziler Mahallesi 1766 Sokak'taki evinde, gece saatlerinde damadı Ferhat A. tarafından tabancayla vurularak öldürülen Ayşe D. ile oğulları Feridun ve Adem D'nin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesine getirildi.



Anne ve iki oğlunun cenazesi, Eskibedil Mahallesi Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından, mahalle mezarlığına defnedildi.



Olay

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1766 Sokak'ta gece saatlerinde Ayşe D'ye ait evden silah sesleri duyan mahalleliler, polise haber vermiş, eve gelen polis, ev sahibi Ayşe D, oğulları Feridun ve Adem D. ile elinde olayda kullanıldığı değerlendirilen silah bulunan damadı Ferhat A'yı yerde hareketsiz halde bulmuştu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin öldüğü tespit edilmiş, ilk incelemelerde, Ferhat A'nın kayınvalidesi ile eşinin kardeşlerini öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti.