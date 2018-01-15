banner965
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Çavuşoğlu: ABD koalisyon adına karar alamaz
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Dolores O'Riordan hayatını kaybetti
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Turan Özdemir hayatını kaybetti
Turan Özdemir hayatını kaybetti

Kocaeli'deki cinayet

Bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kocaeli'deki cinayet

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin silahla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık'ta Atatürk Mahallesi'nde Bülent Küçük'ün başından vurularak öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler F.B. (37) ile M.N'yi (30) Edirne'de gözaltına aldı.

Buradaki işlemlerinin ardından Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.B. tutuklanırken, M.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin yurtdışına kaçma planı yaptığı öğrenildi.

Bülent Küçük, 20 Aralık 2017 tarihinde Çayırova'daki 3 katlı bir inşaatta, başından silahla vurularak öldürülmüştü.


Kaynak: AA
Etiketler; #Kocaelideki cinayet
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Snowboard Boardercross Dünya Şampiyonası'na doğru
Sonraki Haber
AB'den Polonya'nın tersane teşvikine inceleme
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.