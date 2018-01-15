Bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir kişinin silahla başından vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 20 Aralık'ta Atatürk Mahallesi'nde Bülent Küçük'ün başından vurularak öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.



Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüpheliler F.B. (37) ile M.N'yi (30) Edirne'de gözaltına aldı.



Buradaki işlemlerinin ardından Kocaeli'ye getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden F.B. tutuklanırken, M.N. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Öte yandan şüphelilerin yurtdışına kaçma planı yaptığı öğrenildi.



Bülent Küçük, 20 Aralık 2017 tarihinde Çayırova'daki 3 katlı bir inşaatta, başından silahla vurularak öldürülmüştü.