Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.
Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde 21 Ocak'ta tartıştığı eşi Selva Hıdır Ali'yi (30) bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu Kahraman A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi. Kahraman A, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu zanlı tutuklandı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde tartıştığı karısını bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu zanlı tutuklandı.