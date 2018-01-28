İzmit ilçesinde bir kişinin av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin emniyete teslim olan şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişinin öldürülmesine ilişkin emniyete teslim olan katil zanlısı, adliyeye getirildi.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokağı'nda, ablasının kocası Sinan Deniz (41) ile arasında çıkan tartışmada eniştesini av tüfeğiyle başına ateş ederek öldüren Bekir D. (30), emniyete teslim oldu.



Buradaki işlemleri tamamlanan katil zanlısı, sağlık kontrolünden geçirilerek, adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, İzmit Belediyesi'nde çalışan ve bir çocuğu olan Deniz'in cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından, İzmit Asri Mezarlık'a defnedildi.



Olay

Mehmet Ali Paşa Mahallesi Ceylanlı Sokağı'nda, dün Bekir D. ile eniştesi Sinan Deniz (41) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bekir D., eniştesini av tüfeği ile başına ateş ederek öldürmüş ve olay yerinden kaçmıştı.

Daha sonra olay yerine gelen Deniz'in yakınlarının, polise mukavemet göstermesi sonucu bir polis yaralanmış, 4 kişi gözaltına alınmıştı.















