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Kocaeli'deki tırın park halindeki otomobile çarptığı trafik kazası

Körfez ilçesinde tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kocaeli'deki tırın park halindeki otomobile çarptığı trafik kazası

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tırın park halindeki otomobile çarpması sonucu 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Anadolu Otoyolu'nda Ankara yönüne giden tırın, park halindeki aracın yanında bulunan Samet Azaklıoğlu'na (45) çarpması ve Azaklıoğlu'nun viyadükten düşmesi yer alıyor.

Dün Anadolu Otoyolu Ankara yönünde giden Ümit Azaklıoğlu, (25) kullandığı 34 UJ 0819 plakalı otomobilin arıza yapması nedeniyle Hereke viyadüğünde sağ şeritte durmuştu. Baba Semet Azaklıoğlu, araçtan inip telefonla yardım istediği sırada aynı şeritten gelen B.Ö'nün kullandığı 51 KR 446 plakalı tır, otomobile ve Azaklıoğlu'na çarpmış ve Ümit Azaklıoğlu, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen otomobilin içerisinde sıkışırken, babası da yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki viyadükten D-100 karayoluna düşmüştü.

Kazada, 15 gün önce vatani görevini tamamlayan Ümit Azaklıoğlu hayatını kaybederken, viyadükten düşen baba Azaklıoğlu da ağır yaralanmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #trafik kazası
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