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Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonu

Aracında 111 kilogram eroin ele geçirilen kişi tutuklandı, iki çocuğu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Kocaeli'deki uyuşturucu operasyonu

Kocaeli'de 111 kilogram eroin ele geçirilen hafif ticari aracın sürücüsü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün Anadolu otoyolunda durdurulan hafif ticari araçta 111 kilogram eroin ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan sürücü M.L.Ç. ile çocukları A.Ç. ve A.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden, sürücü M.L.Ç. tutuklandı, çocukları A.Ç. ve A.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Doğu illerinden İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine dün harekete geçen polis ekipleri, plakasını belirledikleri hafif ticari aracı, Anadolu otoyolunun Kocaeli geçişinde durdurmuş, araçta yapılan aramada 210 paket halinde 111 kilogram eroin ele geçirmişti.

Sürücü M.L.Ç, eşi ve 1 yaşındaki bebeğiyle, diğer çocukları A.Ç. ve A.Ç. gözaltına alınmış, anne ve bebeği savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #uyuşturucu operasyonu #tutuklama #kocaeli
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