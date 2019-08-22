Kocaeli’nin Gebze ilçesinde içme suyu şebekesi ana boru hattında yaşanan sorun nedeniyle birçok ilçede su kesintisi yaşanıyor. Karamürsel, Gölcük, Körfez'in bazı mahallerine arıza nedeniyle su verilemiyor. Peki, Gebze'de sular ne zaman gelecek?

İSU tarafından yapılan açıklamada 22 Ağustos tarihinde Gebze'nin bazı ilçelerinde su kesintisi yaşanıyor. Bölgede ikamet eden vatandaşlar, internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Gebze'de sular ne zaman gelecek?



4 Temmuz Mah. / Karamürsel

22/08/2019 09:20:00 ile 22/08/2019 10:20:00 tarihleri arasında SU ABONE ARIZASI.SU KESİNTİSİ. nedeniyle su kesintisi.



Körfez Mah. / Gölcük

22/08/2019 09:53:43 ile 22/08/2019 12:00:49 tarihleri arasında SEBEKE ARZ nedeniyle su kesintisi



Halıdere Yalı Mah. / Gölcük

22/08/2019 09:53:43 ile 22/08/2019 12:00:49 tarihleri arasında SEBEKE ARZ nedeniyle su kesintisi.



Halıdere Yeni Mah. / Gölcük

22/08/2019 09:53:43 ile 22/08/2019 12:00:49 tarihleri arasında SEBEKE ARZ nedeniyle su kesintisi.



Hacı Osman Mah. / Körfez

22/08/2019 09:45:43 ile 22/08/2019 11:42:47 tarihleri arasında ŞB. nedeniyle su kesintisi.



Ertuğrul Gazi Mah. / Körfez

22/08/2019 09:45:43 ile 22/08/2019 11:42:47 tarihleri arasında ŞB. nedeniyle su kesintisi.



Atalar Mah. / Körfez

22/08/2019 09:45:43 ile 22/08/2019 11:42:47 tarihleri arasında ŞB. nedeniyle su kesintisi.



Yavuz Sultan Mah. / Körfez

22/08/2019 09:45:43 ile 22/08/2019 11:42:47 tarihleri arasında ŞB. nedeniyle su kesintisi.