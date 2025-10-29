Kocaeli Gebze'de bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Güzeller Mahallesi'nde çöken binada 7 kişinin mahsur kaldığı tahmin ediliyor.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Güzeller Mahallesi'nde bir bina çöktü. Çöken binanın enkazında 7 kişi olduğu tahmin edilirken, bölgede ekiplerin çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor.

"SAĞLIK DURUMLARI İLE ALAKALI BİLGİ YOK"

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, enkazda iki ailenin bulunduğuna dair bilgi aldıklarını belirtti. Başkan Büyükgöz, "Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı ancak ulaştığımız bilgiler, mal sahibinin memlekette olduğuydu. Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi. Yaşayanlardan 2'si yok. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı."

Binanın 1999 depreminden sonra yapılmış olabileceğini tahmin ettiğini ifade eden Büyükgöz, "Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmayacağı yönündeki araştırmamız var. Önce can konusuyla ilgileniyoruz" diye konuştu

