Kocaeli İzmit'te akraba kavgası kanlı bitti! 56 yaşındaki adam evinde öldürüldü

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, evinde akrabalarıyla tartıştığı öne sürülen 56 yaşındaki Orhan Demirel, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Kan donduran cinayetin ardından jandarma ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheliyi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Yağmur Biçen Kaplan
Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.B. ve kızı B.B., akrabaları olan Orhan Demirel'in (56) evine gitti. Evde bir araya gelen taraflar arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışma sırasında H.B.'nin, yanındaki bıçakla Demirel'i yaraladığı iddia edildi.

Ekipler Olay Yerinde Hayatını Kaybettiğini Belirledi

Evden yükselen sesleri duyan çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar etmesi üzerine, adrese hızla jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı ilk incelemede, ağır yaralanan Orhan Demirel'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısının evde yaptığı detaylı çalışmaların ardından Demirel'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, cinayet şüphelisi H.B. ile kızı B.B.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma titizlikle sürdürülüyor.

