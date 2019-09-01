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Kocaeli Kartepe'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kartepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Kocaeli Kartepe'de otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 4 kişi yaralandı.

Leyla Ş'nin kullandığı 34 GB 8862 plakalı otomobille Yunus K. yönetimindeki 41 HL 812 plakalı hafif ticari araç, Akmeşe Yolu Caddesi ile Sadun Atığ Caddesi'nin kesiştiği kavşakta çarpıştı.

Kazada sürücü Leyla Ş. ile araçlardaki biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi ile Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #4 yaralı #kocaeli #trafik kazası
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