Kocaeli
Kocaeli'nin Başiskele ve Gölcük ilçelerindeki tüm okullar ile Derince ve Körfez ilçelerinde taşımalı sistemdeki okullarda kuvvetli kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Alınan bilgiye göre, Başiskele ve Gölcük kaymakamlıklarınca ilçe genelindeki tüm okullar tatil edildi.
Öte yandan, İzmit, Körfez ve Derince kaymakamlıkları da taşımalı sistemdeki okullarda eğitime ara verilmesi kararı aldı.
Daha önce de Kandıra ilçe genelinde eğitime bir gün ara verilmesi kararlaştırılmıştı.
Kırehir
Kırşehir merkez ve ilçelerinde, kar yağışı ve diğer olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verilmesi kararlaştırıldı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün için il genelindeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarının tatil edildiği duyuruldu.
Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.
Kırıkkale
Kırıkkale'de etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkili olan yoğun kar yağışı ve beraberinde oluşabilecek buzlanma nedeniyle kent merkezi ve tüm ilçelerde resmi ve özel anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, rehberlik araştırma merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde bugün eğitime ara verileceği belirtildi.
Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
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