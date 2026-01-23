Kocaeli merkezli 28 ilde dev operasyon: 61 şüpheli adliyeye sevk edildi

Kocaeli merkezli 28 ilde gerçekleştirilen siber operasyonda, milyonlarca liralık yasa dışı bahis çarkı ortaya çıkarıldı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, liderliğini B.E.Ö.'nün yaptığı bir suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin gerçekleştirdiği teknik ve fiziki takipler sonucunda, örgütün Kocaeli merkezli olarak yönetildiği saptandı. Şüphelilerin, 5 farklı uygulama üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynattığı belirlendi.

483 MİLYON LİRALIK PARA TRAFİĞİ

Yapılan mali incelemeler, organizasyonun büyüklüğünü ortaya koydu. Şüphelilerin banka hesaplarında, sadece 2025 yılı içerisinde toplam 483 milyon 844 bin 873 liralık işlem hacmi olduğu tespit edildi. Örgütün, elde ettiği suç gelirlerini kripto para borsaları aracılığıyla akladığı belirlendi. Bu paraların daha sonra örgüt üyeleri tarafından İngiltere'de kurulan bir şirkete aktarıldığı ortaya çıktı.

Ekipler, delillerin toplanmasının ardından 20 Ocak'ta harekete geçti. 28 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, baskın yapılan adreslerdeki görüntüler dikkat çekti. Operasyon sırasında çok sayıda cep telefonu ve tabletin, sistemin sürekliliğini sağlamak amacıyla şarja takılı vaziyette olduğu görüldü.

Operasyonda gözaltına alınan 61 şüpheli, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyetteki ifadeleri ve işlemleri tamamlanan şüpheliler, Körfez Adliyesi'ne sevk edildi.

