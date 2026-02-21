Kocaeli merkezli operasyon: 22 milyonluk oltalama vurgununda 21 tutuklama

Operasyon, Kocaeli merkezli toplam 17 ilde gerçekleştirildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden sahte ilanlar vererek vatandaşları mağdur eden şahıslara yönelik soruşturma başlattı.

Ekiplerin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, şüphelilerin açık hatlar kullanarak sözde bir "çağrı merkezi" kurdukları belirlendi. Bu sistem üzerinden mağdurlarla iletişim kuran şahısların, oltalama (phishing) yöntemiyle 23 kişiyi dolandırdığı tespit edildi.

TELEFONLAR ÇAMAŞIR MAKİNESİNE GİZLENMİŞ

Polis ekiplerinin derinleştirdiği soruşturmada, suç örgütü üyelerinin banka hesaplarında toplam 22 milyon 3 bin 10 lira tutarında para giriş çıkışı olduğu saptandı. Suç unsurlarına ulaşmak ve şüphelileri yakalamak amacıyla 17 Şubat tarihinde 33 hedefe yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda hedefteki 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 55 cep telefonu, 32 SIM kart, 7 hard disk ve 6 USB belleğe el konuldu. Operasyon anına ait kayıtlarda, şüphelilerin çok sayıda cep telefonunu çamaşır makinesinin içine sakladıkları görüldü.

Gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki ifade işlemleri tamamlandı. Bugün adliyeye sevk edilen şahıslardan 9'u çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.