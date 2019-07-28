Kocaeli Sapanca Gölü'nde acı olay

Kocaeli Sapanca Gölü'nde kaybolan bir çocuğun cansız bedeni bulundu. Samsun'da da Çakmak Barajı Gölüne giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.

İki farklı ilde iki çocuk serinlemek için girdikleri gölde hayatını kaybetti.Kocaeli'de yüzmek için Sapanca gölüne giren 13 yaşındaki Eren Gültekin kayboldu.İki arkadaşı hemen polise haber verdi. Değirmendere Sualtı Topluluğu, itfaiye, AFAD ve dalgıç polisler gölde arama çalışması başlattı.Suyun 16 metre derinliğinde Gültekin'in cansız bedenine ulaşıldı.Benzer üzücü bir olay Samsun'da yaşandı.19 yaşındaki Yusuf Kotil, serinlemek için akrabaları ile baraj gölüne girdi.Kotil bir süre sonra gözden kayboldu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği’ne bağlı kurbağa adamlara haber verildi.Ekipler, baraj gölünde yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından gencin cansız bedenine ulaştı.