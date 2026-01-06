Kocaeli Valisi bilançoyu açıkladı: 2025'te binlerce göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş başkanlığında, Valilik binasında "Genişletilmiş İl Güvenlik ve Asayiş Koordinasyon Kurulu Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıda; terör, organize suçlar, kaçakçılık, asayiş olayları, trafik denetimleri, GBT kontrolleri ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik 2025 yılı faaliyetleri ele alındı. Vali Aktaş, emniyet ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü terör operasyonlarında; 3 PKK/KCK, 12 FETÖ, 26 DEAŞ ve diğer terör örgütleriyle ilişkili 11 zanlının tutuklandığını açıkladı.

ARANAN 4 BİN 635 KİŞİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Toplantıda, kesinleşmiş hapis cezası bulunan firarilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara da değinildi. Vali Aktaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "İlimizde ve Türkiye genelinde aranan kişilerin başka bir suç işlemeden cezaevlerine teslimi noktasında arkadaşlarımızın çalışmalarıyla 2025 yılında hapis cezası bulunan toplam 4 bin 635 kişi yakalanarak adli mercilere teslim edilmiş, cezaevine girmeleri sağlanmıştır" dedi.

Asayiş verilerine göre 2025 yılında ayrıca; kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 193, uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı gerekçesiyle 788, siber suçlarla mücadele kapsamında ise 250 kişi tutuklandı.

Düzensiz göçle mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü vurgulayan Aktaş, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne bağlı Mobil Göç Noktası sayısının 2025'te 7'ye çıkarıldığını bildirdi. Yakalanan göçmenlerin Gündoğdu Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildiğini belirten Aktaş, sınır dışı operasyonlarına dair şu bilgileri verdi: "114 kişinin düzensiz göç ve mücadele kapsamında tutuklanması sağlanmıştır. Gerek ilimizde gerekse diğer kentlerde yakalanıp geri gönderme merkezimize gönderilen 5 binin üzerinde kişinin de sınır dışı edilmesi sağlanmıştır. 2025 yılında arkadaşlarımızın yakaladığı düzensiz göçmen sayısı da toplam 4 bin 500'dür."