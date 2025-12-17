Kocaeli’de 16 yaşındaki kız evde başından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 16 yaşındaki bir kız çocuğu, evde başından vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen genç hayatını kaybetti.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kocaeli’de 16 yaşındaki kız evde başından vurulmuş halde bulundu
Yayınlanma:

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşanan olayda 16 yaşındaki A.C., evde başından vurulmuş halde bulundu. Olay, 16 Aralık günü saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Dilber Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, genç kız ailesi tarafından evde kanlar içinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen A.C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kocaeli’de 16 yaşındaki kız evde başından vurulmuş halde bulundu - Resim : 1

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

kocaeli başından vurulmuş
Günün Manşetleri
BioNTech aşısı Türkiye’ye gelmedi denildi...
Güllü'nün oğlundan ilk açıklama geldi!
Papara için yeni gelişme!
Ebru Eroğlu’nun avukatından o iddialara sert yanıt
Erdoğan'dan Karadeniz'deki saldırılara ilişkin açıklama
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan 2 yeni çalışma
Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Makam odasında dinleme cihazı bulundu
Türkiye, kültürel mirasını Roma'ya taşıyor
Kasım ayında 141 bin 100 konut satıldı
Çok Okunanlar
16 yaşındaki kız evde başından vurulmuş halde bulundu 16 yaşındaki kız evde başından vurulmuş halde bulundu
BioNTech aşısı Türkiye’ye gelmedi denildi... BioNTech aşısı Türkiye’ye gelmedi denildi...
Yarın bu bölgelerde hayat duracak Yarın bu bölgelerde hayat duracak
Mevduat faizlerinde son durum: 2,5 milyon TL’yi bankaya koyan 1 ayda ne kadar kazanıyor? Mevduat faizlerinde son durum: 2,5 milyon TL’yi bankaya koyan 1 ayda ne kadar kazanıyor?
Takvimler işaretlendi: Bu 23 şehre lapa lapa kar yağışı geliyor Takvimler işaretlendi: Bu 23 şehre lapa lapa kar yağışı geliyor