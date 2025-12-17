Kocaeli’de 16 yaşındaki kız evde başından vurulmuş halde bulundu

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yaşanan olayda 16 yaşındaki A.C., evde başından vurulmuş halde bulundu. Olay, 16 Aralık günü saat 21.00 sıralarında Fatih Mahallesi Dilber Sokak’ta meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, genç kız ailesi tarafından evde kanlar içinde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen A.C.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından genç kızın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın nasıl meydana geldiğini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor.