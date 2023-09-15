Kocaeli'de 340 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli'de 340 bin dal boş ve dolu makaron ele geçirildi. Olay ile ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kocaeli'de 340 bin makaron ele geçirildi
Kocaeli'de 340 bin makaron ele geçirildi
Editör: Süleyman Daban
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir araca ve iş yerine yapılan operasyonda 340 bin dal boş ve dolu makaron ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesinde polis ekiplerince bir araç ve iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 325 bin dal dolu makaron, 15 bin dal boş makaron, 875 gümrük kaçağı sigara, 9 gümrük kaçağı elektronik sigara, 50 gümrük kaçağı puro, 2 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ve 2 gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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