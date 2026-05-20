Kocaeli'de 7 kişinin öldüğü fabrika yangını davası: Firari sanık tutuklandı

Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince Kandıra Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'ndeki salonda görülen duruşmada, aralarında şirket yetkililerinin de bulunduğu 7'si tutuklu, 2'si firari toplam 16 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Tutuklu sanıklar, müştekiler ve taraf avukatlarının hazır bulunduğu oturuma tutuklu sanık Aleyna Oransal Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Oturumda, daha önce ortak müdafi huzurunda savunma yapan yapı inşaat firmasının ortakları olan tutuksuz sanıklar C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y'ye avukatlarının değişmesi nedeniyle yeniden söz hakkı verildi.

ARSAYI İNŞAAT İÇİN ALDIKLARINI SAVUNDULAR

SEGBİS aracılığıyla dinlenilen tutuksuz sanık C.Ö.Y, babası Ö.Y. ve amcası Ö.Y'nin ortağı olduğu inşaat firmasını fiili olarak kendisinin yönettiğini ifade etti. Yangının yaşandığı fabrika binasının bulunduğu arsayı 30 Aralık 2024 tarihinde inşaat yapmak amacıyla satın aldıklarını söyleyen C.Ö.Y, binayı alımdan 4-5 ay sonra ilk kez gördüğünü ve bu ziyarette herhangi bir üretim faaliyetine rastlamadığını öne sürdü.

Olay günü Ataşehir'deki evinde bulunduğunu anlatan C.Ö.Y, "Bilgi almak için Kurtuluş Oransal'ı aradım. Beni tanımadı. İçerde insanların olduğunu bilmiyordum." dedi. İlk etapta küçük bir yangın çıktığını düşündüğünü belirten C.Ö.Y, "Arabaya binip yangının olduğu yere geldim. Uzaktan seyretmekle yetindik sadece. Daha sonra Gebze'deki iş yerime gittim." ifadelerini kullandı.

Firmanın diğer ortakları tutuksuz sanıklar Ö.Y. ve Ö.Y. de söz konusu yeri yıkıp inşaat yapmak için aldıklarını ve fabrikayı hiç görmediklerini iddia etti.

Duruşmada SEGBİS üzerinden ifade veren tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı M.D, iş güvenliği uzmanı S.Ç. ile birlikte gittikleri adreste Ravive Kozmetik firmasının bulunmadığını, bunun üzerine geri döndüklerini anlattı. Diğer tutuksuz sanık iş güvenliği uzmanı S.Ç. ise yine SEGBİS üzerinden yaptığı savunmada, verilen adrese gittiklerinde başka bir firmanın faaliyet gösterdiğini gördüklerini, iş yerine dönerek durumu sorumlu müdür Ünal Aslan'a bildirdiğini ancak sonrasında konuyla ilgili herhangi bir bilgi akışı sağlanmadığını aktardı.

15 YAŞINDAKİ İŞÇİDEN EĞİTİM VE EKİPMAN İTİRAFI

Olay sırasında fabrikada işçi olarak bulunan müşteki Zeynep Hüseyin, işe 15 yaşında başladığını ve kendisini Kurtuluş Oransal'ın işe aldığını söyledi. Olay günü parfüm paketleme işi yaptıklarını belirten Hüseyin, patlamanın yangında hayatını kaybeden Tuncay Yıldız'ın bulunduğu noktada gerçekleştiğini ifade etti. İş yerinde daha önce sanıklar İsmail Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör'ü gördüğünü belirten Hüseyin, çalışanlara herhangi bir koruyucu ekipman verilmediğini ve iş güvenliği eğitimi almadıklarını dile getirdi.

Yangında yaşamını yitiren işçilerden Hanım Gülek'in kızı Tuğba Gülek Laç ise annesinin fabrikada sigortasız olarak çalıştırıldığını, yetkililerin sigorta yapılacağı yönünde umut vermesi üzerine annesinin çalışmaya devam ettiğini anlattı.

FİRARİ SANIK TUTUKLANDI

Kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettiği iddia edilen firari sanıklardan Abdurrahman Bayat, duruşmaya kendi isteğiyle katıldı. İddianameyi okuduktan sonra savunma yapmak istediğini belirten Bayat'ın beyanları ve tarafların talepleri dinlendi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, "suçluyu kayırma" suçundan kuvvetli suç ve kaçma şüphesi bulunduğu gerekçesiyle Abdurrahman Bayat'ın tutuklanmasına hükmetti.

Heyet ayrıca tutuklu sanık Aleyna Oransal'ın cezaevinde kalıp kalamayacağına ilişkin hastaneden rapor alınmasına ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının davaya katılmasına karar vererek duruşmaya ara verdi.

NE OLMUŞTU?

Dilovası ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan kozmetik fabrikasında 8 Kasım 2025 tarihinde çıkan yangında 17 yaşındaki Tuğba Taşdemir, 15 yaşındaki kuzeni Nisanur Taşdemir, 15 yaşındaki Cansu Esetoğlu, 52 yaşındaki Hanım Gülek, 31 yaşındaki Esma Gikan ve 59 yaşındaki Şengül Yılmaz hayatını kaybetmiş, 7 kişi de yaralanmıştı. Olayın ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınan Tuncay Yıldız ise 15 Kasım'da yaşam mücadelesini kaybetmişti. Toplam 7 kişinin öldüğü olaya ilişkin yürütülen soruşturmada aralarında iş yeri sahiplerinin de yer aldığı 7 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında Dilovası Belediye Başkan Yardımcısı N.T, Zabıta Müdürü N.B. ile zabıta personelleri C.T, Ö.K. ve T.İ. görevden uzaklaştırılmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen fabrika sahiplerinden Kurtuluş Oransal ise cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Bilirkişi raporları doğrultusunda, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini sahada etkin bir şekilde yerine getirmediği tespit edilen Küresel Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) sorumlu müdürü Ünal Aslan 3 Aralık'ta tutuklandı. Yapıyı yangın güvenliği açısından eksik ve tehlikeli durumda kiraya verdiği gerekçesiyle "tali ağır kusurlu" olarak değerlendirilen fabrika binasının eski sahibi Güven Demirbaş da 4 Aralık'ta tutuklanarak cezaevine gönderildi.

97 SAYFALIK İDDİANAMEDE İSTENEN CEZALAR

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Gebze 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 97 sayfalık iddianamede sanıklar hakkında çeşitli hapis cezaları talep ediliyor. Tutuklu kozmetik firması yetkilileri Altay Ali ve kardeşi İsmail Oransal ile ortak üretim yaptığı değerlendirilen kozmetik firmasının tutuklu yetkilileri Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör hakkında "olası kastla öldürme" suçundan 7'şer kez müebbet, "olası kastla mala zarar verme" suçundan ise 3'er kez 5 ay 10 günden 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Fabrikaya iş sağlığı ve güvenliği hizmeti sunan Küresel OSGB firmasının işletmecisi firari Ü.Ç, sorumlu müdürü tutuklu Ünal Aslan, iş güvenliği uzmanları M.D. ve S.Ç, fabrika binasının eski sahibi tutuklu Güven Demirbaş ile binayı satın alan şirketin yetkilileri C.Ö.Y, Ö.Y. ve Ö.Y. hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Kozmetik firması yetkililerinin kaçmasına yardım ettikleri öne sürülen tutuklu şüpheliler Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü, tutuksuz Ö.A. ve tutuklanan Abdurrahman Bayat'ın ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.