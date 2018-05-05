Erzurum Havalimanı'nda korkutan olay
Erzurum Havalimanı'nda korkutan olay
Vatan Partisi'nden YSK'ya başvuru
Vatan Partisi'nden YSK'ya başvuru
KYK sözleşmeli personel alacak
KYK sözleşmeli personel alacak
98,5 kilogram eroin ele geçirildi
98,5 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de 98,5 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 98,5 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli'de 98,5 kilogram eroin ele geçirildi

Kocaeli'de düzenlenen operasyonda 98,5 kilogram eroin ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gebze Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, takibe aldıkları bir kamyonu Dilovası Rampası mevkisinde durdurdu.

Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı aramada, aracın çeşitli yerlerine saklanmış paketler halinde 98,5 kilogram eroin ele geçirdi.

Olayla ilgili Irak uyruklu araç sürücüsü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.


Kaynak: AA
Etiketler; #kocaeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.