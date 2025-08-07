Kocaeli'de 999 kişiyi zehirleyen tavuk dönerin davası başladı! İki sanık hakim karşısında

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 1 Nisan 2025’te yaşanan toplu gıda zehirlenmesi davasında ilk duruşma görüldü. 999 kişinin tavuk döner yedikten sonra hastanelik olduğu olayın ardından tutuklanan işletme sahibi E.T. ve döner ustası K.Y., Körfez 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde SEGBİS üzerinden savunma yaptı.

SANIKLAR SUÇU TEDARİKÇİYE ATTI

Sanıklardan E.T., Ramazan boyunca işletmenin kapalı olduğunu, gıda malzemelerinin arife günü geldiğini ve bayramın ilk iki gününde bu ürünlerin kullanıldığını söyledi. Zehirlenmeye sebep olan etlerin tedarikçi firma kaynaklı olduğunu öne süren E.T., “Zehirlenenler arasında oğlum ve bir çalışanım da vardı. Kasıt yok” diyerek tahliyesini ve beraatini istedi.

Döner ustası K.Y. de aynı yönde savunma yaparak suçlamaları reddetti ve serbest bırakılmayı talep etti.

Duruşmada söz alan müştekilerden S.G., bayramın birinci günü aynı dönerciden döner yediğini ve sonrasında yaşadığı sağlık problemlerini anlattı: “Kusma, ishal ve ateş başladı. Durumum giderek kötüleşti. 3 gün yoğun bakımda, 12 gün de izole odada kaldım. Psikolojik olarak da çok kötü etkilendim. Sanıklardan şikayetçiyim.”

Bir diğer müşteki B.A. ise bayramın üçüncü günü döner yediğini, akşamında karın ağrısı ve mide bulantısıyla fenalaştığını ve hastanede 2 gün ilaç tedavisi gördüğünü ifade etti.

TUTUKLULUK DEVAM EDECEK

Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, E.T. ve K.Y. hakkında “taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma” ve “bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaç ticareti” suçlarından 1 yıl 6 aydan 8’er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.