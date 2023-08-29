Kocaeli’de akrabalar arasında silahlı kavga kanlı bitti

Olay, 25 Ağustos Cumartesi günü Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkii TEM Otoyolu, bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Turhan ile akrabaları F.T, B.T, H.T. ve F.T. arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede ateşlenen silahtan çıkan kurşunların hedefi olan Mehmet Turhan kanlar içinde yerde kaldı. Olaya karışan akrabalar F.T., B.T., H.T. ve F.T. ise kaçarak uzaklaştı. Durum polis ekiplerine ihbar verildi. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri Mehmet Turhan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalar neticesinde F.T., B.T., H.T. ve F.T. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliye sevk edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.