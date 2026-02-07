Kocaeli’de aynı yerde 5 saat arayla ikinci kaza: Otomobil yan yola uçtu

Edinilen bilgilere göre, İ.S. yönetimindeki 54 BZ 847 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken daha önceki bir kaza nedeniyle bariyerleri sökülmüş olan noktadan aşağıya savruldu. Bariyer boşluğundan yan yola düşen otomobil ters döndü.