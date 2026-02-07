Kocaeli’de aynı yerde 5 saat arayla ikinci kaza: Otomobil yan yola uçtu
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sabah saatlerinde feci bir kazanın yaşandığı nokta, sadece 5 saat sonra ikinci bir kazaya daha sahne oldu. Bariyerlerin olmadığı boşluktan yan yola düşerek ters dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-130 Karayolu Gölcük istikametinde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, İ.S. yönetimindeki 54 BZ 847 plakalı Opel marka otomobil, seyir halindeyken daha önceki bir kaza nedeniyle bariyerleri sökülmüş olan noktadan aşağıya savruldu. Bariyer boşluğundan yan yola düşen otomobil ters döndü.
Kazada araç sürücüsü ve yanında bulunan yolcu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye sevkini sağladı.
Kazanın meydana geldiği noktada sabah saatlerinde de korkunç bir kaza yaşandığı ortaya çıktı. İlk kazada bir otomobilin bariyerlere çarptığı, bariyer demirinin motor kısmından girip tavandan çıktığı ve çarpışmanın şiddetiyle yaklaşık 25 metrelik bariyerin söküldüğü öğrenildi.
İkinci kazanın da onarım yapılmadığı için boş kalan bu açıklıktan kaynaklandığı belirtildi. Ters dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.