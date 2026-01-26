Kocaeli'de denizde erkek cesedi bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sahil şeridinde denize bakan vatandaşlar gördükleri manzara karşısında şoke oldu. İskele açıklarında bulunan ve vücudunda bozulmalar olduğu tespit edilen erkek cesedi, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Yelkenkaya Caddesi üzerinde bulunan bir siteye ait iskelenin açıklarında, su yüzeyinde hareketsiz duran bir cisim olduğunu fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

EKİPLER TEKNEYLE KIYIYA ÇIKARDI

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine hızla intikal eden ekipler, deniz yüzeyindeki kişiyi tekneye alarak kıyıya getirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıyıya çıkarılan ceset üzerinde yapılan ilk incelemelerde, bedenin suda uzun süre kalmasına bağlı olarak bozulmalar meydana geldiği tespit edildi. 50'li yaşlarda bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen cenaze, kimlik tespiti ve kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

