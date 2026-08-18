Kocaeli’de faciadan dönüldü! Otomobil korkulukları parçalayarak merdiven boşluğuna uçtu

Öte yandan, yaşanan bu korku dolu kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İncelenen görüntülerde; otomobilin kontrolden çıkarak kaldırıma savrulması, korkuluklara çarpıp merdiven boşluğuna düşüşü ve o esnada merdivenlerde bulunan iki kişinin ezilmekten son anda kurtulma anları net bir şekilde yer alıyor. Polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.