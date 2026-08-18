Kocaeli’de faciadan dönüldü! Otomobil korkulukları parçalayarak merdiven boşluğuna uçtu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç, kaldırımdaki korkulukları parçalayarak merdiven boşluğuna düştü. O esnada merdivenleri kullanan iki yaya saniyelerle hayatta kalırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Olay, Darıca ilçesi Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç önce hızla kaldırıma çıktı, ardından da merdivenlerin kenarındaki korkuluklara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle demir korkulukları aşan otomobil, büyük bir gürültüyle merdiven boşluğuna düştü.
Kaza sırasında merdivenlerden yukarı doğru çıkan iki kişi, otomobilin doğrudan üzerlerine doğru geldiğini fark etti. Ani bir hamleyle kendilerini kenara atan yayalar, aracın altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu ve olay yerinde yaşanabilecek olası bir facia son anda önlendi.
Merdiven boşluğuna düşen otomobilin sürücüsü ise kaza sonrasında kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı. Araçtan çıktıktan sonra kaldırıma uzanan sürücünün yerde yattığını gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.
Vatandaşların ihbarı üzerine kaza mahalline polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye nakletti.
Öte yandan, yaşanan bu korku dolu kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. İncelenen görüntülerde; otomobilin kontrolden çıkarak kaldırıma savrulması, korkuluklara çarpıp merdiven boşluğuna düşüşü ve o esnada merdivenlerde bulunan iki kişinin ezilmekten son anda kurtulma anları net bir şekilde yer alıyor. Polis ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı.