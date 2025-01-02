Kocaeli'de feci kaza! Akaryakıt pompasına çarptı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, D-100 kara yolunda Muallimköy mevkisi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ankara yönüne giden E.S. idaresindeki 41 AIA 110 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir akaryakıt istasyonunun pompa bölümüne ve pompanın önünde park halinde olan 35 AT 0349 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü E.S. ve yanındaki Ü.Y, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kontrolden çıkan aracın hızla istasyona girerek pompa bölümüne çarpması yer alıyor.