Kocaeli’de feci kaza: Motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, motosikletin otomobille çarpıştığı feci kazada, motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli’de feci kaza: Motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti
Yayınlanma:

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, çevredeki vatandaşları büyük bir üzüntüye boğdu. Motosikletiyle seyir halindeki Muharrem Türk (47), Barbaros Mahallesi mevkisinde T.K. adlı sürücünün kullandığı otomobille çarpışarak yere savruldu. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muharrem Türk’ün cenazesi, olay yerine yapılan incelemelerin ardından Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Uyarı işareti olmayan çukura girip kaza yapan sürücü, belediyeden tazminat kazandıUyarı işareti olmayan çukura girip kaza yapan sürücü, belediyeden tazminat kazandıYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

kaza
Günün Manşetleri
İsrail saldırıları neden durmadı?
Meteoroloji bölge bölge uyardı!
"Akreplere inanırsan, normalleşirsen boğulursun"
Vatan Partisi: PKK, Türk Ordusunun gücüyle silah bırakır
FETÖ firarisinden örgüt itirafları
Hamas'tan İsrail'le ilgili sert açıklama
Beşiktaş Belediyesi'nde koltuk savaşı başladı
Özel’in “savaş ilanı” açıklamasına tepki
Beşiktaş, Solskjaer'i resmen açıkladı
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından ateşkesle ilgili açıklama
Çok Okunanlar
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Meteoroloji bölge bölge uyardı!
19 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları… 19 Ocak akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, motorin, lpg fiyatları…
İsrail saldırıları neden durmadı? İsrail saldırıları neden durmadı?
‘Yılın işadamı' gözaltına alındı ‘Yılın işadamı' gözaltına alındı
Türk Hava Yolları, Avrupa’nın en güvenli havayolu şirketi seçildi Türk Hava Yolları, Avrupa’nın en güvenli havayolu şirketi seçildi