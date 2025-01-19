Kocaeli’de feci kaza: Motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde, sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, çevredeki vatandaşları büyük bir üzüntüye boğdu. Motosikletiyle seyir halindeki Muharrem Türk (47), Barbaros Mahallesi mevkisinde T.K. adlı sürücünün kullandığı otomobille çarpışarak yere savruldu. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Muharrem Türk’ün cenazesi, olay yerine yapılan incelemelerin ardından Körfez Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.