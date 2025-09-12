Kocaeli’de feci yangın! Lojistik deposu alevlere teslim oldu

Yangın, saat 05.00 sıralarında Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi’nde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda meydana geldi. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yoğun duman nedeniyle gökyüzü siyaha büründü.