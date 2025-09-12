Kocaeli’de feci yangın! Lojistik deposu alevlere teslim oldu

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde bulunan bir lojistik deposunda yangın çıktı. Alevlere müdahale eden ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Kocaeli’de feci yangın! Lojistik deposu alevlere teslim oldu
Yayınlanma:

Yangın, saat 05.00 sıralarında Başiskele ilçesi Ovacık Mahallesi’nde bulunan bir lojistik firmasına ait depoda meydana geldi. Alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, yoğun duman nedeniyle gökyüzü siyaha büründü.

Bugün havaya dikkat! Sağanak yağış bu illerde etkili olacakBugün havaya dikkat! Sağanak yağış bu illerde etkili olacakYurt
kocaeli yangın
Günün Manşetleri
Lojistik deposu alevlere teslim oldu
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
76 milyon TL’lik bahis operasyonu
İsrail’in adını anmadan kınadılar
Dünya Satranç Şampiyonu Gukesh’i mağlup etti
Vatandaşlara faizsiz ev, araç ve iş yeri fırsatı
Ukrayna’da İsrail yapımı radar sistemi imha edildi
Hangi ürünlerde eşek eti bulundu?
2 Belediye Başkanı AK Parti’de
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Çok Okunanlar
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Türk hackerlar Katz’ın telefon numarasını yayınladı iddiası Türk hackerlar Katz’ın telefon numarasını yayınladı iddiası
Aksaray’da aile dehşeti Aksaray’da aile dehşeti
Lojistik deposu alevlere teslim oldu Lojistik deposu alevlere teslim oldu
Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu Meteoroloji açıkladı: 12 Eylül’de sağanak yağış vuracak şehirler belli oldu