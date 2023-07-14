Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın
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Pelitli Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede tesisi sardı.

İhbar üzerine ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

Kocaeli'de geri dönüşüm fabrikasında yangın - Resim : 1

Jandarma ekiplerinin güvenlik çemberi oluşturduğu yangın mahallinde itfaiye erlerinin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Bu arada mesai saati olmadığından tesiste çalışan bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

# kocaeli # yangın
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