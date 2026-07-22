Kocaeli'de hastanede yangın paniği! Yoğun bakım ünitesinde alevler yükseldi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde bulunan özel bir hastanenin koroner yoğun bakım ünitesinde oksijen bağlantısı yapıldığı sırada küçük çaplı yangın çıktı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli'de hastanede yangın paniği! Yoğun bakım ünitesinde alevler yükseldi
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Ovacık Mahallesi'nde faaliyet gösteren sağlık kuruluşunda yaşanan olay, ünitedeki rutin tıbbi işlemler sırasında meydana geldi. Hastanenin koroner yoğun bakım servisinde gerçekleştirilen oksijen bağlantısı esnasında aniden bir parlama yaşandı ve alevler yükselmeye başladı. Hastane personelinin durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLER KISA SÜREDE KONTROL ALTINA ALINDI

Bölgeye hızla intikal eden itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde yangın büyümeden ve çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Alevlerin bastırılmasının ardından ekipler, kapalı alanda biriken dumanın dışarı atılması için tahliye çalışmalarına odaklandı.

HASTALAR FARKLI BİRİMLERE NAKLEDİLDİ

Yangın sonrası oluşan yoğun dumanın hastaların sağlığını riske atmaması için hastane yönetimi tarafından önlem alındı. Koroner yoğun bakım ünitesinde yatan bazı hastalar, tedbiren hastane bina yapısı içerisindeki daha güvenli başka birimlere nakledildi. Çıkan yangında ve oluşan dumanda doğrudan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerince aynı hastane içerisinde tedavi altına alındı.

Ekiplerin olay yerindeki duman tahliye işlemleri ve incelemeleri sürüyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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