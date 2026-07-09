Kocaeli'de kan donduran vahşet! Tartıştığı amcasını palayla öldürdü
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 33 yaşındaki şahıs, bilinmeyen bir sebeple tartıştığı amcasını palayla saldırarak öldürdü.
Olay, saat 16.30 sıralarında Kavaklı Mahallesi Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan yeşillik alanda meydana geldi. 33 yaşındaki E.K. ile 56 yaşındaki amcası İbrahim K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Zaman geçtikçe büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K., elindeki palayla amcasına saldırdı.
Yaşanan arbede sırasında incir ağaçlarının bulunduğu yeşillik alana düşen İbrahim K., yeğeninin palalı darbelerine maruz kalarak ağır yaralandı. Bu esnada şüpheli E.K.'nin kendisi de yaralandı.
İkili arasında yaşanan kavga ve şüphelinin amcasına ağaç dallarının arasında saldırdığı o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Durumu fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Bölgeye ulaşan polis ekipleri, şüpheli E.K.'yi müdahale ederek etkisiz hale getirdi ve suç aleti olan palayla birlikte yakaladı. Sağlık personelinin olay yerinde yaptığı kontrolde ise amca İbrahim K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Cinayet şüphelisi E.K., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından polis gözetimi altında hastaneye kaldırıldı. Amcasını katleden şüphelinin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğu öne sürülürken, yetkililerin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.