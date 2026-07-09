Kocaeli'de kan donduran vahşet! Tartıştığı amcasını palayla öldürdü

İkili arasında yaşanan kavga ve şüphelinin amcasına ağaç dallarının arasında saldırdığı o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Durumu fark eden çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.