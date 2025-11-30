Kocaeli’de kayık alabora oldu: Bir kişi kayıp

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde kayığın alabora olması sonucu denize düşen iki kişiden biri ekipler tarafından kurtarıldı. Kayıp kişi için bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Kocaeli’de kayık alabora oldu: Bir kişi kayıp
Yayınlanma:

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Sahili’nde öğle saatlerinde yaşanan olayda bir kayık henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Kayıkta bulunan iki kişiden M.Ş.C., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye ve sağlık ekipleri kayığın battığı noktada kapsamlı arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik’e bağlı ekipler denizde geniş çaplı tarama yaparken, karadaki ekipler de çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak kayıp kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Öte yandan kayığın alabora olduğu anların cep telefonu kamerasınca kaydedildiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.

İslam Memiş ‘Batacaklar’ diyerek uyardı: En çok kaybedenler bunu yapıyorİslam Memiş ‘Batacaklar’ diyerek uyardı: En çok kaybedenler bunu yapıyorEkonomi
Ev ve arsa sahipleri için yarın son gün: Gecikme zammı can yakacak!Ev ve arsa sahipleri için yarın son gün: Gecikme zammı can yakacak!Ekonomi
Bir aydır kayıptı: Efe Saravoğlu Arjantin’de örümcek adam maskeli ve tanınmaz halde ölü bulunduBir aydır kayıptı: Efe Saravoğlu Arjantin’de örümcek adam maskeli ve tanınmaz halde ölü bulunduGündem

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

alabora kocaeli
Günün Manşetleri
Gündemde hangi maddeler var?
“Dünyada bu kadar karışık bir ülke yok”
Bu uygulamalar kalkıyor
Gazze’de İslam Üniversitesi yeniden açıldı
“Yanlış algı nedeniyle ciddi zehirlenmelerle karşılaşıyoruz”
2,5 ton canlı midye ele geçirildi
Bakan Göktaş Tekirdağ’da konuştu
“Yaptıklarımız yalnızca bir fragman, daha yeni başlıyoruz”
“Doğal gazın yarısını Lng olarak alabilir hale geldik”
Doğal gaz, elektrik, ets ve akaryakıt tarifeleri yenilendi
Çok Okunanlar
BİM 2 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! BİM 2 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı!
Altın fiyatlarında güncel tablo Altın fiyatlarında güncel tablo
İslam Memiş ‘Batacaklar’ diyerek uyardı: En çok kaybedenler bunu yapıyor İslam Memiş ‘Batacaklar’ diyerek uyardı: En çok kaybedenler bunu yapıyor
Ev ve arsa sahipleri için yarın son gün: Gecikme zammı can yakacak! Ev ve arsa sahipleri için yarın son gün: Gecikme zammı can yakacak!
Sosyal Bilgiler öğretmeni paylaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı Sosyal Bilgiler öğretmeni paylaşımı nedeniyle Cumhurbaşkanına tehdit suçlamasıyla gözaltına alındı