Kocaeli’de kayık alabora oldu: Bir kişi kayıp

Kocaeli’nin Körfez ilçesi Kirazlıyalı Sahili’nde öğle saatlerinde yaşanan olayda bir kayık henüz bilinmeyen nedenle alabora oldu. Kayıkta bulunan iki kişiden M.Ş.C., ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, itfaiye ve sağlık ekipleri kayığın battığı noktada kapsamlı arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik’e bağlı ekipler denizde geniş çaplı tarama yaparken, karadaki ekipler de çevredeki vatandaşlardan bilgi alarak kayıp kişiye ulaşmaya çalışıyor.

Öte yandan kayığın alabora olduğu anların cep telefonu kamerasınca kaydedildiği öğrenildi. Olayla ilgili çalışmalar sürüyor.