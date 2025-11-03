Kocaeli'de kolonları çatlayan bir bina daha boşaltıldı

Gebze'de 4 kişilik ailenin can verdiği facianın ardından Kocaeli'de tedirginlik sürerken, bu kez Darıca'da 40 yaşın üzerindeki 3 katlı bir bina, kolonlarındaki çatlakların fark edilmesi üzerine apar topar tahliye edildi.

Kocaeli'nin Darıca ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde endişe verici bir olay yaşandı. Kosova Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binada ikamet eden vatandaşlar, binanın kolonlarında çatlamalar oluştuğunu fark edince durumu derhal yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye hızla polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Binada yaşayan vatandaşlar, güvenlik amacıyla tedbir amaçlı olarak tahliye edildi. Ekiplerin, risk taşıyan binanın kolonlarında detaylı bir inceleme başlattığı öğrenildi.

"ÇATLAMA İZLERİNİ YEĞENİMİZ GÖRMÜŞ, SIVALAR AÇILMIŞ"

Evlerinden tahliye edilen bina sakinlerinden Mürsel Çiftçi, oturdukları yapının yaşının 40'ın üzerinde olduğunu belirtti. Çiftçi, durumu nasıl fark ettiklerini "Çatlama izlerini yeğenimiz görmüş. Sıvalarda da çatlak oluşmuş ve iyice açılmış. Biz de evi boşaltacağız" sözleriyle anlattı.

Bölgedeki endişeyi artıran bir diğer gelişme ise, boşaltılan binanın hemen yanındaki komşu binada da çeşitli çatlakların oluştuğunun öğrenilmesi oldu.

Kocaeli'de yaşanan bu son tahliye, 29 Ekim'de Gebze ilçesindeki Mevlana Mahallesi'nde meydana gelen acı olayın hemen ardından geldi. Olayda, 7 katlı bir bina aniden yıkılmıştı. Binada kiracı olarak yaşayan Emine (37) ve Levent Bilir (44) ile çocukları 12 yaşındaki Muhammet Emir ve 14 yaşındaki Hayrunnisa Nur Bilir enkaz altında kalarak hayatını kaybetmişti. Faciadan sadece 18 yaşındaki Dilara Bilir sağ kurtarılmıştı.

O trajedinin ardından bölgede tedbir amaçlı olarak 21 bina, 28 iş yeri ve 79 bağımsız birim boşaltılmıştı. Uzman ekiplerin Gebze'deki çalışmaları halen sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

