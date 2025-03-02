Kocaeli'de korkunç kaza: Hamile kadın ve bebeği yaşamını kaybetti

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, dün yaşanan korkunç kazada, ambulansta taşınan 5 aylık hamile kadın ve bebeği yaşamını yitirdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli'de korkunç kaza: Hamile kadın ve bebeği yaşamını kaybetti
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde Emekevler Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi Sarımeşe Sapağı mevkisinde dün yaşanan kazada, H.D. yönetimindeki 41 ANG 584 plakalı ambulans, M.N.K. idaresindeki 41 AYD 947 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kaza sonucu ambulansta taşıdığı hastayı acil servise yetiştirmeye çalışan sağlık personeli, kazadan dolayı büyük şok yaşadı. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü, yanındaki kadın ve ambulansın sağlık personeli yaralandı.

Kaza sırasında ambulansta taşıdığı 5 aylık hamile Malika Gadoeva'nın hayati tehlikesi olduğu belirtilmişti. Kocaeli Şehir Hastanesi'ne hızla kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Gadoeva'nın karnındaki bebeği de aynı şekilde yaşam mücadelesini kaybetti.

Kazada hayatını kaybeden Malika Gadoeva ve bebeği, adli tıp kurumuna sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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