Kocaeli'de korkutan yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Köşklü Çeşme Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın apartmanın üst katındaki evde ve çatıda hasara neden oldu.