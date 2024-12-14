Kocaeli'de korkutan yangın

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü. Yangın apartmanın üst katındaki evde ve çatıda hasara neden oldu.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaeli'de korkutan yangın
Yayınlanma:

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Köşklü Çeşme Mahallesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın çatısında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangının yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kocaeli'de korkutan yangın - Resim : 1

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın apartmanın üst katındaki evde ve çatıda hasara neden oldu.

Samsun'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar varSamsun'da iki otomobil çarpıştı! Yaralılar varYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

kocaeli gebze yangın
Günün Manşetleri
51 bin 433 iç güvenlik operasyonu düzenlendi
Numan Kurtulmuş'tan yeni anayasa açıklaması
Meteoroloji'den 2 bölgeye kuvvetli sağanak uyarısı
İsrail, Suriye'ye hava saldırıları düzenledi
Anadolu Efes, Panathinaikos'u devirdi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar
Bakan Güler'den Suriye açıklaması
"Hak ve halk hesaba çekmeden biz kendimizi hesaba çekeceğiz"
Emperyalizme çuval geçiren gençlere 14 yıl hapis talebi
TÜRK-İŞ’ten Polonez işçilerine destek
Çok Okunanlar
6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar İstanbul Emniyet Müdürlüğünde yeni atamalar
10 aylık bebeğin ölümü hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama 10 aylık bebeğin ölümü hakkında İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden açıklama
Vatandaş BEDAŞ'tan şikayetçi Vatandaş BEDAŞ'tan şikayetçi
Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti