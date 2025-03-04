Kocaeli’de metan gazı alarmı: Bir yangın söndü, diğeri devam ediyor

Kocaeli'de metro projesi için yapılan sondaj çalışmaları sırasında açığa çıkan metan gazı nedeniyle başlayan yangınlardan biri 14 günün ardından sönerken, 500 metre uzaklıktaki bir başka noktada gazın yanışı ikinci gününe girdi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli’de metan gazı alarmı: Bir yangın söndü, diğeri devam ediyor
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde metro inşaatı için yapılan sondaj çalışmalarında açığa çıkan metan gazı, tehlikeye yol açmaya devam ediyor. İlk olarak 17 Şubat’ta Bedir Sokak’ta meydana gelen ve 14 gün süren yangın söndürülürken, bu kez aynı bölgede 500 metre mesafede yeni bir gaz çıkışı tespit edildi.

D-100 kara yolu yan yolda 2 Mart Pazar günü saat 18.00 sıralarında yaşanan olayda, sondaj çalışmaları sırasında yerin 45 metre derinliğinde gaz açığa çıktı. Çalışanların durumu fark etmesiyle birlikte AFAD, itfaiye ve gaz dağıtım firması yetkilileri olay yerine sevk edildi.

Yetkililer, gazın kontrolsüz yayılmasını ve patlamaya neden olmasını önlemek amacıyla gazı tutuşturarak kontrollü yanma süreci başlattı. Ancak gazın yanışı iki gündür devam ediyor.

İLK YANGIN 14 GÜN SÜRMÜŞTÜ

Öte yandan, 17 Şubat’ta Bedir Sokak’ta metro inşaatı için yapılan bir başka sondaj çalışmasında metan gazı alev almış ve yangın 14 gün boyunca devam etmişti. Gece saatlerinde söndürülen bu yangının ardından uzman ekiplerin bölgede detaylı incelemelerde bulunacağı öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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