Kocaeli'de nişanlı genç kadının kaçırıldığı iddiası ortalığı karıştırdı: 5 yaralı

Görüntülerin devamında, minibüsten inen beyaz tişörtlü şahsın koşarak arkadaki otomobile tekme attığı, bunun üzerine araçlardan inen diğer şahısların da olaya dahil olduğu ve bölgede kavga başladığı anlaşılıyor. Kavga sırasında bir şahsın karnından yaralandığı, çevredeki vatandaşların ise tarafları ayırmak için müdahalede bulunduğu, yaralanan bir başka şahsın da güçten düşerek yere yığıldığı anlar kameralara yansıyor.