Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geld. Sarımeşe Mahallesi'nde seyir halindeki otomobil, 13 yaşındaki Kaan A'nın kullandığı bisiklete çarptı. Hastaneye kaldırılan Kaan A, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü
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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres, Sarımeşe Mahallesi Sezenler Caddesi oldu.

Edinilen bilgiye göre, A.Ç'nin kullandığı 41 AU 325 plakalı otomobil, bisikletiyle yolda ilerleyen 13 yaşındaki Kaan A'ya çarptı.

Kocaeli'de otomobilin çarptığı bisikletli çocuk öldü - Resim : 1

Kazanın yetkililere bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Başiskele'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Kaan A, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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