Kocaeli'de otoyol kilit! Tır bariyerleri aşıp karşı şeride daldı, Ankara yönü kapandı!

İstanbul istikametinde başlayan zincirleme kaza, toz şeker yüklü bir tırın kontrolünü kaybedip bariyerleri parçalayarak Ankara şeridine geçmesiyle tam bir kaosa dönüştü.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kocaeli'de otoyol kilit! Tır bariyerleri aşıp karşı şeride daldı, Ankara yönü kapandı!
Yayınlanma:

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme bir kaza sebebiyle Ankara istikametinde ulaşım durma noktasına geldi. Otoyolun Ankara yönü olay nedeniyle trafiğe kapanırken, ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açma çalışması sürüyor.

KAZA İSTANBUL YÖNÜNDE BAŞLADI, KARŞI ŞERİDE SIÇRADI

Faciaya davetiye çıkaran kaza, otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, bu şeritte toz şeker yüklü bir tır, bir cip ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası savrulan tır, duramayarak bariyerleri aştı ve otoyolun karşı şeridine, yani Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde seyir halinde olan bir hafif ticari araca da çarparak durabildi.

Otoyolun Ankara yönü kapalı kalmaya devam ederken, kazanın başladığı İstanbul yönünde ise ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.

FED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatlarıFED baskısı ve 'makas'taki o düşüş piyasayı salladı: İşte güncel altın fiyatlarıEkonomi
DEM Parti heyeti İmralı'dan döndü: İşte görüşmenin detaylarıDEM Parti heyeti İmralı'dan döndü: İşte görüşmenin detaylarıGündem

Kaynak: Anadolu Ajansı

Anadolu Otoyolu
Günün Manşetleri
Jandarma'dan 7 ilde 8 suç örgütüne dev darbe
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
"45 farklı ülkede 2 bin 785 bursiyerimiz var!"
15 Aralık "Dünya Türk Dili Ailesi Günü" ilan edildi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Adıyaman'da 'terörsüz gelecek' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 41. İSEDAK toplantısında konuştu
Kasım ayı kira zam oranları belli oldu
Enflasyon verileri açıklandı
59 ilde 'siber kalkan' operasyonu
“Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır”
Çok Okunanlar
Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor! Meteoroloji uyardı: Gök gürültülü sağanak geliyor!
Akaryakıt fiyatlarında son durum Akaryakıt fiyatlarında son durum
Jandarma'dan 7 ilde 8 suç örgütüne dev darbe Jandarma'dan 7 ilde 8 suç örgütüne dev darbe
Yola çıkacaklar dikkat! Yola çıkacaklar dikkat!
CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi CHP'nin 38. Olağan Kurultay davası ertelendi