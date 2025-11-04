Kocaeli'de otoyol kilit! Tır bariyerleri aşıp karşı şeride daldı, Ankara yönü kapandı!

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde meydana gelen zincirleme bir kaza sebebiyle Ankara istikametinde ulaşım durma noktasına geldi. Otoyolun Ankara yönü olay nedeniyle trafiğe kapanırken, ekiplerin yolu yeniden ulaşıma açma çalışması sürüyor.

KAZA İSTANBUL YÖNÜNDE BAŞLADI, KARŞI ŞERİDE SIÇRADI

Faciaya davetiye çıkaran kaza, otoyolun İstanbul istikameti Körfez ilçesi Hereke mevkisinde yaşandı. Alınan bilgilere göre, bu şeritte toz şeker yüklü bir tır, bir cip ve bir yolcu otobüsünün karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kaza sonrası savrulan tır, duramayarak bariyerleri aştı ve otoyolun karşı şeridine, yani Ankara istikametine geçti. Tır, bu yönde seyir halinde olan bir hafif ticari araca da çarparak durabildi.

Otoyolun Ankara yönü kapalı kalmaya devam ederken, kazanın başladığı İstanbul yönünde ise ulaşımın kontrollü olarak sağlandığı öğrenildi.