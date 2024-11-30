Kocaeli’de seri hırsızlık son buldu

Edinilen bilgilere göre, Kasım ayı boyunca üç ayrı inşaat halindeki evden çalınan malzemelerle ilgili olarak Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Şüpheli F.B. (50), bu sabah saat 06.00 sıralarında yeni bir hırsızlık girişimi sırasında polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, adliyeye sevk edilmesinin ardından tutuklanarak Kandıra Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.