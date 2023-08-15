Kocaeli'de silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandı

Kocaeli'de bir kişi markete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan şahıs silahla vurulması sonucu ağır yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'de silahlı saldırı! Bir kişi ağır yaralandı

Kocaeli'de arkadaşıyla markete giden şahsa silahlı saldırı düzenlendi. Darıca ilçesindeki olayda silahla vurulan şahıs ağır yaralandı.

Olay, Emek Mahallesi Emirgan Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K ve arkadaşı, markete girmek üzereyken önlerini kesen beyaz bir otomobilden inen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar H.K.'nın sağ bacağına ve kalçasına isabet etti. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan H.K ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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