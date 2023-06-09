Kocaeli'de silahlı saldırı: Bir kişi yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

İddiaya göre, Emsal Tekin'e Osmangazi Mahallesi'nde halk otobüsünden inip evine yürüdüğü sırada henüz ismi öğrenilemeyen husumetli olduğu kişi silahla ateş etti.

Yaralanan Tekin, yaralı halde evine kadar gidip polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Yaralı, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis silahlı saldırıda bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.