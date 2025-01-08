Kocaeli’de skandal: Öğrenciler anlattı, öğretmene taciz suçlaması!

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir özel okulda öğretmenlik yapan M.A.’nın, bazı öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddiaları üzerine gözaltına alındığı bildirildi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kocaeli’de skandal: Öğrenciler anlattı, öğretmene taciz suçlaması!
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Kartepe’de bulunan Sınav Koleji'nde görev yapan M.A.’nın, öğrencileri ödüllendirme bahanesiyle sınıftakileri dışarı çıkardığı ve bazı öğrencileri kucağına almak suretiyle taciz ettiği öne sürüldü. Yaşananları ailelerine anlatan öğrencilerin ifadeleri, olayın ortaya çıkmasına neden oldu.

"7 AİLENİN ŞİKÂYETİ ÜZERİNE GÖZALTINA ALINDI"

Velilerin durumu polise bildirmesi üzerine, M.A. hakkında soruşturma başlatıldı. Şikâyetçi olan 7 ailenin beyanları doğrultusunda öğretmen M.A., emniyet ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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