Kocaeli’de şok intihar: 27 yaşındaki uzman çavuş yaşamını yitirdi

Kocaeli'de 27 yaşındaki bir uzman çavuş, sokak ortasında intihar ederek yaşamına son verdi. Derince Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda görevli N.A.'nın ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kocaeli’de şok intihar: 27 yaşındaki uzman çavuş yaşamını yitirdi
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Olay, saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzman çavuş N.A., bilinmeyen bir nedenle sokakta intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İntiharın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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