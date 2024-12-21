Kocaeli’de şok intihar: 27 yaşındaki uzman çavuş yaşamını yitirdi

Olay, saat 14.00 sıralarında Dumlupınar Mahallesi Kahramanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, uzman çavuş N.A., bilinmeyen bir nedenle sokakta intihar etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından N.A.'nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. İntiharın nedenine ilişkin soruşturma devam ediyor.