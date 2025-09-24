Kocaeli’de şok ölüm! Eski kulüp başkanı boş sandığı tabancayla can verdi

Olay, Kartepe’nin Derbent Mahallesi’nde meydana geldi. 2016-2018 yılları arasında Sapancaspor Kulüp Başkanlığı görevinde bulunan iş adamı Fatih Balkaya, iddiaya göre boş sandığını düşündüğü tabancasını ateşledi. Tabancadan çıkan kurşun Balkaya’nın başına isabet etti.

Ağır yaralanan Balkaya, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

BOŞ SANDIĞI TABANCA CANINDAN ETTİ

İddiaya göre, tabancasını kontrol ederken ateş alan silahın dolu olduğu anlaşıldı. Fatih Balkaya’nın başına isabet eden kurşun ölümüne neden oldu.

Çevrede büyük üzüntüye yol açan olay sonrası güvenlik güçleri inceleme başlattı.

Kocaeli ve Sakarya bölgesinde hem iş dünyasında hem de spor camiasında tanınan bir isim olan Fatih Balkaya’nın ani ölümü, yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Özellikle Sapancaspor’daki başkanlık döneminde kulüp için yaptığı çalışmalarla bilinen Balkaya, bölgedeki sporseverler tarafından saygıyla anılıyordu.