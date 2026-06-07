Kocaeli'de sokağı ayağa kaldıran vahşet! Defalarca bıçaklayıp başında bekledi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde sokak ortasında tartıştığı eşini bıçaklayarak ağır yaralayan Erdal K., mahallelinin linç girişimiyle karşılaştı. Dilovası ilçesine bağlı Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana gelen olayda, Erdal K. ile eşi Elif K. arasında evde başlayan tartışma sokağa taştı.

BIÇAKLAYIP BAŞINDA BEKLEDİ

Tartışmanın büyümesi üzerine Erdal K., 5 çocuk annesi eşi Elif K.'yı vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Elif K. kanlar içinde yere yığılırken, eşi Erdal K. ise hiçbir şey olmamış gibi kadının başında beklemeye devam etti.

MAHALLELİ CANİYİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada mahalle sakinleri, yerde yatan kadını görerek Erdal K.'ye linç girişiminde bulundu. Polis ekipleri öfkeli vatandaşları uzaklaştırmak için zor anlar yaşadı. Kalabalığın dağılmaması üzerine bir polis memuru silahını çıkartarak havaya uyarı ateşi yaptı ve kalabalığı dağıttı.

HASTANEDEN ACI HABER GELDİ

Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Ancak Elif K., burada yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Katil zanlısı Erdal K. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, feci olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.